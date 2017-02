Kom dammen bij K&G in Fort De Kwakel

De Kwakel – Hoe klein het koppeltje ook geworden is, de leden van Kunst en Genoegen blijven zich goed weren op het dambord. Vrijdagavond togen de dammers van het tweede team naar Andijk voor een belangrijk treffen met de mede koploper.

In de sfeervolle bibliotheek van het plaatselijke dorpshuis ontspon zich al snel een spannende strijd. Het was Leo Hoogervorst, de nestor van K&G, die de stand openbrak. Zijn spinnen rag-systeem bleek weer voldoende om zijn tegenstander volledig in te pakken en zijn team daarmee op voorsprong te zetten, 0-2. Vervolgens wist Jos Harte deze voorsprong te consolideren door remise met zijn opponent overeen te komen, 1-3. Kopman Wim Konst had het inmiddels al zwaar gekregen tegen de sterke kopman van Andijk. In de thuiswedstrijd wist Wim nog verrassend te winnen, maar nu moest hij het onderspit delven, 3-3. De ogen werden vervolgens op invaller René de Jong gericht, hij speelde zijn eerste wedstrijd van dit seizoen. René bleek het spelletje nog niet verleerd, maar schoot net tekort voor de winst, eindstand 4-4. Hierdoor bleven beide teams aan de leiding in de eerste klasse van de Noord-Hollandse dambond, met enig voordeel voor de Kwakelaars die een bordpunt meer hebben. Maar er wachten nog drie zware wedstijden, onder meer tegen Zaanstreek, de nummer drie op slechts één wedstrijdpunt verschil.

Onderlinge competitie

In de onderlinge competitie lijkt het kampioenschap te gaan tussen Wim Keessen en Adrie Voorn, zij wisten ieder de aanval in de laatste twee weken van Wim Konst af te slaan. Wim voelt inmiddels de hete adem van Jos Harte en Piet Terlouw in zijn nek in de strijd om het brons.

Damliefhebbers kunnen elke maandagavond in ’t Fort De Kwakel aanschuiven. Inlichtingen bij Adrie Voorn via 0297-568472.