Knotgroep gaat 2 zaterdagen knotten

Amstelland - Ieder doet zijn eigen ding. Een knotter knot. In het polderlandschap meestal wilgen. Vroeger waardeerden boeren de snelgroeiende wilgen om het nut van de dikke staken en om hun warmte in de kachel. Nu is de zaagkracht van een knotgroep nodig om de karakteristieke vorm van een knotwilg in het landschap terug te vinden. Daarom gaat de Knotgroep Uithoorn in de maand november twee keer wilgen knotten. Zaterdag 12 november bij de familie van Blaaderen op de Bovenkerkerweg 100. Op het erf staan een flink stel oude wilgen die na drie jaar weer geknot moeten worden. Bij de familie de Boer op nummer 96 gaan nog eens 20 wilgen geknot worden.

Zaterdag 26 november gaat de Knotgroep naar de Liniedijk bij Fort Nigtevecht. Daar staan prachtige, zeer oude wilgen, die daarom voorzichtig geknot moeten worden. De takken worden gebost om in Botshol als waterkering te dienen. Op beide dagen starten de vrijwilligers om 9.00 uur en stoppen om 13.00 uur. De groep zorgt voor goed gereedschap, voor koffie en koek en voor soep tot slot. Zorg zelf voor een mok met lepel, voor werkkleding en waterdicht schoeisel. Meer informatie bij Bert Schaap via 0297-565172 of www.knotgroepuithoorn.nl.