Knappe zege voor dammers K&G

De Kwakel - Ondanks alle tegenslag bij damclub Kunst en Genoegen, hebben de resterende leden zich niet uit het veld laten slaan. Het team van Leo Hoogervorst vertrok afgelopen maandagavond naar Diemen voor de eerste bondswedstrijd in de eerste klasse van de Noord-Hollandse dambond. Ook dit team had al problemen om volledig aan de start te verschijnen, er werd een beroep gedaan op de clubkampioen Adrie Voorn om de gelederen van het tweede team te komen versterken. Misschien niet helemaal tot genoegen van Diemen, maar nood breekt wetten. Voor de wedstrijd werd eerst Wim Konst nog door de bond van een beker voorzien, omdat Wim het verleden seizoen de topscoorder van zijn klasse was. Mede hierdoor viel ook zijn team in de prijzen, Leo ontving nog een beker voor het behalen van het kampioenschap. Bijna al de prijzen al binnen voor er één schijf was aangeraakt! Leo, de tachtig jarige, ging zijn team weer voor in de strijd en won na tweeëneenhalf uur dammen de eerste punten, 0-2. Het werd spannend doordat Jos Harte zich lelijk liet verrassen, 2-2. Maar Wim blijkt ook dit jaar bijna niet te houden, in de onderlinge staat hij al bovenaan en ook deze avond won hij weer, 2-4. Inmiddels had Adrie al een voordelige stand opgebouwd die hij kort na de overwinning van Wim wist te verzilveren, eindstand 2-6. Ook Andijk wist met deze cijfers te winnen, zodat zij nu met K&G 2 samen aan kop gaan.

Damliefhebbers welkom

De oproep van K&G blijft, zij zit te springen om nieuwe damleden! Kunst en Genoegen is nog maar de enige damclub in de wijde omgeving, het zal zonde zijn als deze bijna 90 jarige club haar hoofd niet meer boven water kan houden. Binnenkort gaan de leden van K&G haar donateurs weer af voor hun bijdrage aan de club. De drie euro zijn natuurlijk welkom, maar liever ziet de club deze huisdammers in ’t Fort aansluiten achter de borden. Natuurlijk is iedere damliefhebber welkom bij deze club die een lange geschiedenis in De Kwakel wil voortzetten. Kom gerust eens kijken op de maandagavond in ’t Fort De Kwakel. Inlichtingen: Adrie Voorn, tel. 0297-568472.