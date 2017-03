Kleuters in het wild in het Bos

Aalsmeer – Doe mee met Kleuters in het Wild in het Amsterdamse Bos. Elke zaterdagochtend van 10.00 tot 11.15 uur, van 1 april tot en met 13 mei. Kinderen kunnen één keer meedoen, maar ook meerdere keren. Steek in het Amsterdamse Bos, je neus in het mos, klim over bomen en vang wilde dieren. Met Kleuters in het Wild worden activiteiten georganiseerd speciaal voor kleuters van 4, 5 en 6 jaar en hun ouders of begeleiders.

De kosten zijn 5 euro per kleuter. Start bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Aanmelden via 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in de Boswinkel, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.