Kledingactie Sam voor Nepalese families

Aalsmeer – Inwoners van Aalsmeer en Rijsenhout worden van harte uitgenodigd hun tweedehands kleding en schoenen te doneren bij de inzamellocaties van Sam’s Kledingactie. De opbrengst van de gedoneerde kleding is bestemd voor hulp aan 500 ontheemde Nepalese families, vooral vrouwen en kinderen. Door twee verwoestende aardbevingen en diverse landverschuivingen hebben zij in 2015 familieleden, huizen en landbouwgrond verloren. Nog steeds leven zij in tentenkampen en is er veel hulp nodig. Gaat u de komende weken uw kledingkasten opruimen vanwege het voorjaar? Denkt u dan alstublieft aan Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

Gebruikte kleding, schoenen en huishoudtextiel kunnen ingeleverd worden op zaterdag 6 mei bij de Ontmoetingskerk aan de Werf 2 in Rijsenhout van 9.00 tot 11.00 uur en bij de Open Hof Kerk in de Ophelialaan van 10.00 tot 12.00 uur.

Regelrechte ramp

De twee aardbevingen in april en mei in 2015 veroorzaakten een regelrechte ramp in bergstaat Nepal. 8 miljoen Nepalezen werden direct getroffen, duizenden verloren het leven en 1,4 miljoen Nepalezen werden direct afhankelijk van voedselhulp. En nog steeds is in grote delen van Nepal de situatie zeer slecht, vooral in de slecht bereikbare bergachtige gebieden. Daar leven nog steeds families in armzalige omstandigheden in tentenkampen. Na de eerste noodhulp is Cordaid Mensen in Nood begonnen met een wederopbouwprogramma, waaronder het bouwen van aardbevingsbestendige huizen. Echter, duurt het nog zeker tot eind dit jaar voordat alle families een nieuw onderkomen hebben. Tot die tijd moeten ze in vaak slechte omstandigheden zien te overleven en is alle hulp welkom.

Doneer kleding

Dankzij kledingdonaties kan Cordaid Mensen in Nood samen met lokale hulporganisaties deze arme groep mensen structureel helpen en zorgen dat zij weer een menswaardig bestaan kunnen leiden. Een terugkeer naar hun oude leefomgeving is geen optie. Er is een zeer grote kans op nieuwe aardbevingen en overstromingen op de plek waar deze families vroeger woonden. Meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten is te vinden op: www.samskledingactie.nl.