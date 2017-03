Kleding bezorger in gestolen auto

Uithoorn – Op 3 maart is in Amsterdam-West een zwarte Volkswagen Golf gestolen. Deze auto is op maandag 13 maart weer teruggevonden in Uithoorn. In de auto is kleding aangetroffen, die gedragen wordt door bezorgers van post en pakketten. Bij de politie bestaat het vermoeden dat met deze kleding is geprobeerd om binnen te komen in woningen en/of bedrijven.

De politie is nu op zoek naar mogelijke getuigen. Herkent u/jij de auto op bijgaande foto in combinatie met pakketbezorgers? Bent u/jij benaderd door pakketbezorgers tussen 3 en 13 maart met een niet kloppend verhaal? Of werden er pakketjes aangeboden door bezorgers waar u/jij niets van af wist?

Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn