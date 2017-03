Klaas Spaargaren beste Micro Magic zeiler

Aalsmeer – In Grou in Friesland werd afgelopen weekend het Noord-Nederlands kampioenschap in de Micro Magic Klasse verzeild. De Micro Magic is een klein zeilbootje, slechts 53 centimeter lang en wordt vanaf de steiger met een zender bestuurd. Dat maakt de Micro Magic uitermate wendbaar en elke vlaag of winddraaiing kan worden benut.

Dat was bij de prachtige weersomstandigheden volledig aan de orde, er stond een matig briesje, een echt scharrelwindje, onder een stralende zon. In totaal werden er 16 races verzeild. De Aalsmeerder Klaas Spaargaren van Watersport Vereniging Aalsmeer kon daar goed mee overweg. Als enige uit deze regio wist hij met onder meer vijf gewonnen races de anderen in totaal goed achter zich te houden.

Hij scoorde slechts 22 punten, voor Gerard Pars (Lemmer) met 27 punten en Jan de Best (Heerenveen) met 31 punten. Op www.micromagic.nl is van alles terug te vinden over het zeilen in de Micro Magic. De foto’s geven een goed beeld van dit leuke evenement.

Theo van Mierlo