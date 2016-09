Kinderkledingbeurs in De Reede

Rijsenhout - Op zaterdag 1 oktober is er de jaarlijkse herfst- en winterkledingbeurs in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat 14. Het betreft de in- en verkoop van (kinder)kleding vanaf maat 80 tot en met maat XL, speelgoed en kinderbenodigdheden. De enige voorwaarden hiervoor zijn dat de ingebrachte kleding bestemd moeten zijn voor deze tijd van het jaar en de kleding en andere spullen dienen heel, modieus en schoon te zijn. Er kan één verkoopnummer aangevraagd worden per persoon waarop maximaal 30 kledingartikelen, 15 stuks speelgoed en 3 paar schoenen of laarzen vanaf maat 30 verkocht mogen worden. De inbreng is van 9.00 tot 10.00 uur, de deur gaat om 10.15 dicht. De deelnemers kunnen dan de ingebrachte kleding zelf ophangen. De verkoop is van 12.30 tot 14.00 uur. Het afhalen van de niet verkochte artikelen is om 17.00 uur. Alles wat om 17.30 uur nog niet is opgehaald gaat zondermeer naar een goed doel. Voor informatie: www.kinderkledingbeurs-rh@live.nl of de facebookpagina Kledingbeurs Rijsenhout. Verkoopnummers kunnen niet via de mail maar alleen telefonisch aangevraagd worden bij: Henriëtte via 0297-345007; Nettie via 0172- 508930 of 06-42216168 en bij Joke via 0297- 323955.