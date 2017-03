Kudelstaart – Op zaterdag 15 april van 10.30 tot 12.30 uur is er een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in het Dorpshuis van Kudelstaart. Tijdens de beurs wordt tweedehands kinderkleding in de maten 80 tot en met 176, speelgoed, babyuitzet en kinderbenodigdheden verkocht. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren is er de website www.kinderkledingbeurskudelstaart.nl en een Facebookpagina. Wil je kleding of speelgoed verkopen? Vraag dan een verkoopnummer aan via de website. Verkoopnummers zijn beperkt, dus doe het snel want op is op. Toch nog vragen? Mail ze naar info@kinderkledingbeurskudelstaart.nl. De toegang tot de beurs is gratis.