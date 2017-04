Amstelland – Europa Kinderhulp zoekt vakantieouders die in de zomervakantie een vakantiekind een onvergetelijke tijd wil geven. Het gaat om kinderen die weinig zekerheid kennen in hun bestaan en moeten opgroeien in erbarmelijke situaties. Kinderen van 5 tot 12 jaar voor wie de vakantietijd thuis niet zo leuk is. Het ontbreekt ze aan speelruimte, aandacht en zorg. De voor menig ouder zo gebruikelijke zorg is er niet; warme maaltijden, veiligheid en bovenal kind mogen zijn. Na een intakegesprek kunnen vakantieouders zelf aangeven of ze één of misschien twee kinderen willen uitnodigen, jongen of meisje, leeftijd en uit welk land. Kunt u een vakantiekind een onvergetelijke vakantie bieden? Durft u de uitdaging aan?

Gratis cursus Frans of Duits

Van de vakantieouders wordt niet verwacht dat ze de taal vloeiend spreken maar dat ze zich een beetje kunnen redden. In ruim twee weken kunnen ook uw kinderen een aardig woordje Frans of Duits leren. U hoeft er niet voor weg maar gewoon thuis in de achtertuin. Moeilijk? Natuurlijk weet Europa Kinderhulp dat het niet niks is om drie weken lang een kind van een ander in huis te hebben. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding en ook tijdens de verblijfsperiode staan vakantieouders er niet alleen voor.

Eén van de doelstellingen die Europa Kinderhulp nastreeft is dat de vakantieouders hun kind mogen terug vragen. Als na het eerste jaar blijkt dat het goed klikt binnen het gezin is er de mogelijkheid om een speciale band op te bouwen met uw vakantiekind. Het spreekt voor zich dat dit heel belangrijk is in hun jonge leven. Naast de genoemde Duitse en Franse kinderen zijn er ook kinderen uit Nederland en Oostenrijk die vakantieouders zoeken. De vakantieperiode loopt van 17 juli tot en met 17 augustus. Kijk voor meer informatie of aanmelding op www.europakinderhulp.nl of bel Jolanda Langedijk, tel. 072-5039231 of Annette Laan, tel. 0229-262571.