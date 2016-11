Uithoorn – Zaterdag was het een gezelligheid van belang in Uithoorn aan de Amstel. De winkeliers hadden de koppen bij elkaar gestoken en gezorgd voor een prachtige ijsbaan voor kinderen. Daaromheen gezellige kraampjes waar wat gegeten of gedronken kon worden, er was van alles te proeven en er waren leuke Sint en/of Kerstcadeautjes te koop. Kortom het was reuze gezellig. Voor een uitgebreid fotoverslag zie de Nieuwe Meerbode van woensdag 30 november