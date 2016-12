Kinderburgemeester zoekt kinderen

Aalsmeer – Eén van de speerpunten uit het verkiezings-programma van kinderburgemeester Sophie is het helpen van ouderen en meer activiteiten voor kinderen organiseren. Binnenkort worden er twee leuke activiteiten in dat kader georganiseerd. Sophie roept alle kinderen uit groep 7 en 8 op om gezellig mee te doen.

Spelletjes met ouderen

Kinderburgemeester Sophie: ”Vrijdagochtend 30 december van 10.00 uur tot 11.30 uur gaan kinderen van BSO De Berenboot bij Zorgcentrum Aelsmeer spelletjes doen met ouderen. Ik vind dit heel leuk. Doe je ook mee? Dan maken we er met z’n allen een gezellige ochtend van. Er wordt voor begeleiding gezorgd. Ik hoop dat veel kinderen zich aanmelden.”

Koken voor ouderen

Op zaterdag 4 februari gaan kinderen koken voor ouderen in Kudelstaart. “Maar dat niet alleen”, gaat Sophie verder. “We gaan ook voor leuke optredens zorgen. Er is plek voor tien Aalsmeerse kinderen uit groep 7 en 8. Doe je ook mee? We gaan het koken eerst met z’n allen voorbereiden. Dat doen we op de donderdagen 19 en 26 januari en 2 februari van 17.00 tot 19.00 uur in de Binding in Kudelstaart. Samen kiezen we wat we gaan koken, oefenen we met koken en bepalen we wat voor een entertainment er komt. Op zaterdag 4 februari gaan we, net als in een echt restaurant, koken voor de ouderen en ze bedienen. En we verzorgen een bonte avond. Wethouder Gertjan van der Hoeven helpt ons die avond met koken.” Opgeven voor beide activiteiten kan via www.debinding.nl/agenda. Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst tot slot: “Ik heb er heel veel zin in!”