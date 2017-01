Kinderburgemeester op bezoek bij CDA

Aalsmeer – Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst was onlangs te gast bij de CDA-fractie. Daar waren de fractieleden zeer vereerd mee, want het aanstellen van een kinderburgemeester stond hoog op de agenda van het CDA. De mening en de ideeën van kinderen en jongeren doen er namelijk toe bij het CDA. “We praten liever mét dan over kinderen”, vinden de fractieleden. Deze uitspraak past precies in het straatje van de Aalsmeerse Sophie, want ideeën heeft ze voldoende! Sophie zit in groep 8 van OBS De Zuidooster, doet aan paardrijden en aan moderne dans en heeft een prachtige, lieve Labrador. Ze wil na groep 8 naar de Havo en wil daarna gaan studeren om orthodontist te worden. Ze is sinds 28 mei 2016 kinderburgemeester van Aalsmeer en ze volgt hiermee Vince Boom op. Speerpunten uit het programma van Sophie zijn: ouderen, vluchtelingen en cultuur.

Al veel meegemaakt

Er is al heel veel gebeurd sinds 28 mei, zoals: meevaren met burgemeester Nobel in de juryboot van de pramenrace en een gesprek met de landelijke kinderombudsman. Ook werd de grote landelijke kinderburgemeester-manifestatie hier in Aalsmeer gehouden, waar de kinderburgemeesters spraken over pesten, armoede en vluchtelingen. Belangrijke onderwerpen waar de jongeren duidelijk een mening over hebben. Ook werd een bezoek gebracht aan het Europarlement in Brussel, waar met de parlementsleden onder andere is gesproken over vluchtelingen, cyberpesten en kindermishandeling. Verder was Sophie ook op bezoek bij staatssecretaris Jette Klijnsma om een rapport over het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds aan te bieden. En natuurlijk was ze in functie tijdens de intocht van Sinterklaas. Sophie vond het prachtige belevenissen.

Trots op Sophie

Het CDA is onder de indruk van de enthousiaste Sophie. Ze wil nog zoveel onderwerpen oppakken, dat ze bijna moet oppassen dat haar schoolwerk er niet onder gaat lijden. En mócht ze toch nog even wat tijd hebben, dan is ze uiteraard van harte welkom om nog een keer op de fractievergadering van het CDA langs te komen. Nu of als ze ouder is.