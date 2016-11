Kinderburgemeester naar Parlement

Aalsmeer - De kinderburgemeesters van Aalsmeer en Amstelveen, Sophie van Raaphorst en Melle Vos, gaan donderdag 17 november naar het Europees Parlement in Brussel. Dit in het kader van International Children’s Day. De twee meiden vertegenwoordigen Nederland samen met Jimmy Andrea en Annigje van Paridon. De kinderen zijn uitgenodigd door het Children’s International Press Centre (CIPC).

Sophie van Aalsmeer en Melle van Amstelveen gaan in Brussel aan de slag als kinderjournalist van het CIPC.

Beide kinderburgemeesters gaan in Brussel in gesprek met Europarlementariërs. Ze vragen aandacht voor onderwerpen die wereldwijd actueel zijn voor kinderen, zoals welkom vluchtelingenkinderen, stop kindermishandelingen, beschermen tegen drugsdealers en stop cyber pesten.

Jimmy en Annigje hebben vorig schooljaar al gewerkt als kinderjournalisten met het Children’s International Press Centre. Door hun werk is Julie Ward, voorzitter van de intergroup for children’s right, in gesprek met Nederlandse kinderen. Haar rapport over kinderrechten staat 17 november centraal in een workshop. Deze wordt begeleid door Shanti George namens Wishes Network. Meer informatie op www.childpresscentre.org.

