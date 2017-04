Kinderburgemeester bij BZT show

Aalsmeer – Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst is bij de BZT show geweest om haar Syrische vriendin Sedra een hart onder de riem te steken. Het programma wordt aanstaande zaterdag 22 april om 17.45 uur uitgezonden bij NPO Zapp. Sophie: “Het was super leuk. De hele klas was mee. Ik heb Sedra verteld hoe knap ik het vind hoe ze het allemaal doet. Toen ze vorig jaar bij ons in de klas kwam, sprak ze nog geen Nederlands. Samen met de klas hebben we een boekje voor haar gemaakt met lieve boodschappen erin. Ik mocht haar namens de BZT show een mooie rugtas met schoolspullen aanbieden. Het is een super leuk programma. Ga je ook kijken?”