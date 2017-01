Kinderboerderij rookvrij!

Aalsmeer – Op het terrein van kinderboerderij Boerenvreugd wordt vanaf 1 januari niet meer gerookt. Het bestuur van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer heeft hiertoe eind vorig jaar een besluit genomen en de maatregel is inmiddels aan alle betrokkenen gecommuniceerd. “Roken en kinderen passen niet bij elkaar en we vonden het daarom tijd worden om ook ons terrein rookvrij te maken”, aldus een bestuurslid. “We kwamen op het idee door de campagne ‘Rookvrije Generatie’, die mommenteel in de media wordt gevoerd.

Steeds meer openbare ruimten worden rookvrij gemaakt.” In de buitenlucht spelen en gezond ravotten tussen de dieren of in de speeltuin, dat wil de kinderboerderij juist bevorderen. En daar past het inademen van tabaksrook niet bij. De komende weken zal ‘Rookvrije kinderboerderij’ door middel van bordjes worden aangeduid op het terrein. Buiten het terrein mag wel gerookt worden.

Olie- en frituurvet

Voor de olie- en frituurvet, dat gebruikt is voor het bakken van oliebollen, heeft Boerenvreugd overigens een gele container staan. Daarin kunnen verpakte hoeveelheden olie en vet gedeponeerd worden. De opbrengst gaat naar het nuttige werk op de boerderij.