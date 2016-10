Kinderboekenweek op de Kwikstaart

Uithoorn – Op woensdagavond 12 oktober vierde basisschool de Kwikstaart de jaarlijkse Kinderboekenweek met als thema: “Voor altijd Jong”. In iedere klas stond een boek centraal en was er van alles te zien en te doen. In groten getale kwamen ouders, grootouders en kinderen naar school toe om te genieten van al dat moois. Dat de Kwikstaart leesbevordering hoog in het vaandel heeft staan was meer dan duidelijk!

Ouders en kinderen konden in het Atrium iets te drinken halen. Dit jaar was er een speciale actie: heel de Kwikstaart bakt! Vele ouders hebben taarten, cupcakes en koek ingeleverd die verkocht werd tijdens de tentoonstelling. Voor een klein bedrag kon al dat lekkers gekocht worden. De opbrengst (520 euro) gaat naar “Opkikker”, een stichting die kinderen die ernstig ziek zijn, een onvergetelijke dag vol plezier bezorgd. Onze eigen burgemeester Dagmar Oudshoorn, U kent haar ook wel van: “Heel Holland bakt”, was natuurlijk de meest uitgelezen persoon om de baksels te keuren. Voor de gelegenheid had ze zelf ook een taart gebakken. Het was weer een geweldige happening voor jong en oud!