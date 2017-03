Kettingbotsing in Waterwolftunnel

Aalsmeer – In de Waterwolftunnel bij Aalsmeer, in het open gedeelte, heeft maandag 27 maart rond twee uur in de middag een ongeval plaatsgevonden. Twee auto’s zijn achterop een vrachtwagen gereden. Door de kettingbotsing zijn meerdere mensen raakten gewond. Drie ambulances kwamen ter plaatse. De auto’s en vrachtwagen moesten weggesleept worden.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Door de botsing is de Waterwolftunnel enige tijd afgesloten geweest richting Amstelveen.

Foto’s: KaWijKo Media / Nickelas Kok