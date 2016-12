Kersttoernooi bij Tennis2Tennis

Aalsmeer - Ook dit jaar wordt het Kersttoernooi van Tennis2Tennis weer in de hal in de Beethovenlaan gehouden. De leiding is in handen van Jolanda Ouwehand, die volgens voorzitter Willem van Wassenberg een prima programma heeft neergezet. Het toernooi loopt van vrijdag 23 december tot en met zondag 8 januari. Doordeweeks overdag zullen de jeugd (8-16 jaar) en de senioren 60+ spelen en in de avond en in het weekend treden de senioren aan. Om te zorgen dat jeugd en senioren spelers niet na een wedstrijd gelijk zijn uitgeschakeld wordt in poules gespeeld. Zowel in de enkel, als in de dubbels kan worden deelgenomen. De senioren 60+ spelen in principe op de dinsdagen in wedstrijden van een uur.

Naast het fundament van sportiviteit vindt Tennis2Tennis het ook belangrijk dat een ieder het gezellig heeft, ook voor of na het spelen en niet te vergeten ook voor de toeschouwers. Het is rondom Kerst en Oud en Nieuw (op deze dagen is er ook geen tennis) dus het moet ook een familiefeestje zijn, waar partner en kinderen gewoon mee kunnen komen en zich welkom voelen bij de wedstrijden. De wedstrijdleiding bestaat dit jaar uit Christa van Belzen en Christianne van Rijn.

Deelnemen aan het Kersttoernooi? Ga dan naar www.tennis2tennis.nl of naar www.toernooiklapper.nl voor de drie inschrijvingsgroepen. De inschrijving sluit op 14 december.