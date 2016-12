Kersttocht bij De Wegwijzer

Aalsmeer – Woensdag 21 december is op basisschool De Wegwijzer het kerstfeest gevierd. Alle kinderen werden met hun familie op reis gestuurd. Van de heraut kregen ze te horen dat iedereen zich in moest laten schrijven. Langs de route stonden honderden lichtjes die de weg wezen richting de kinderboerderij. Onderweg kwamen ze een engel, reizigers, herders, een herbergier en de wijzen tegen. Zij vertelden aan de kinderen hun verhaal en uiteindelijk kwamen ze bij de stal aan. In de stal waren Jozef en Maria die vertelden over de geboorte van Jezus. De kinderen liepen weer terug naar een sfeervol schoolplein en schreven zich in bij de Romeinen. Het was een mooie tocht en een zeer bijzonder kerstfeest.

Foto: www.kicksfotos.nl