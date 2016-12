Kerstsfeer met vocalgroep Caritas

Aalsmeer – De Vocalgroep van Caritas verzorgde afgelopen zaterdag 17 december een Charles Dickens optreden op het Poldermeesterplein. Diverse kerstliederen werden ten gehore gebracht. Het aanwezige publiek kon de sfeervolle presentaties waarderen. Ook de kleding van de heren en dames oogste bewondering. Leuk, heerlijk om in alle drukte voor Kerst even weg te dromen.

Donderdag de kerstkrant van de Meerbode. Reken op vele sfeervolle foto’s van verlichte taferelen in de gemeente en natuurlijk zijn enkele kerstconcerten bezocht, zoals die van het Urker Mannenkoor in de Dorpskerk en het eigen mannenkoor Con Amore in de Open Hof Kerk. Nog nieuws te melden? Aanleveren kan tot 16.00 uur op dinsdag. Doen hoor!

Foto: www.kicksfotos.nl