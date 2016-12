Kerstnachtdienst op Surfeiland

Aalsmeer - Op het Surfeiland bij de watertorenworden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd. De Cama-kerk van de ACG voegt er ook dit jaar weer de Kerstnachtdienst aan toe. Op zaterdag 24 december van 19.30 tot 20.15 uur vindt opnieuw een openluchtdienst plaats op het eiland.

‘’Een hartverwarmende eerste kerstviering. Geweldig om mee te mogen maken dat zoveel mensen, en vooral ook kinderen, de warme huiskamer even hadden verlaten en zich in de kou kwamen warmen aan Het Kerstverhaal en aan hun medemens. Uit volle borst werden de kerstliederen meegezongen. Ik hoop dat dit een vaste traditie wordt, zo dicht bij huis en bij elkaar”, aldus een reactie na de dienst vorig jaar. Die hoop wordt dus weer werkelijkheid op zaterdag 24 december op het Surfeiland aan de Westeinderplassen. Een openluchtdienst in een omlijsting van vuurkorven, warme chocomel en glühwein. In een programma van zo’n drie kwartier worden er met elkaar de bekende kerstliederen gezongen en ontbreekt het Kerstevangelie niet. “Geen preek, geen acts, het is allemaal heel puur.” Bij een beetje slecht weer bieden de partytenten enige beschutting, maar wordt het echt forse wind en/of regen dan gaat het feest niet door. U bent dan ongetwijfeld net zo welkom in één van de plaatselijke kerken.