Kerstengelen op Jozefschool

Aalsmeer – De kerstviering van de Jozefschool vond traditiegetrouw plaats in de Karmelkerk. Vele kerstengelen waren neergedaald om het kerstverhaal over de geboorte van het kindje Jezus te vertellen en toe te zingen. Alles was aanwezig: de stal, Maria, Jozef, de herders, de schapen de os en de ezel en ook de koningen kwamen op bezoek.

Alle kinderen zongen samen met de engelen de kerstliedjes over de ster die ze zochten en de leerlingen van de Spaanse les zongen het prachtige Noche de paz, Noche Santa (Stille nacht, heilge nacht).Tijdens de voorbereidingen voor kerst zijn er door de kinderen mooie gedichten en kerstwensen geschreven voor de mensen om hen heen, dichtbij en ver weg, voor vrede op aarde, op school en thuis.

Aan het einde van de dag kwamen de kinderen feestelijk gekleed weer terug naar school voor een heerlijk kerstdiner. Iedereen had thuis iets lekkers gemaakt wat met elkaar opgegeten werd. Aan de wachtende ouders was ook gedacht, zij kregen een gezellige ontvangst met glühwein en erwtensoep.

Ter afsluiting van de feestelijkheden werden de leden van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad in het zonnetje gezet voor hun inspanningen door het hele jaar. Zij maken het mede mogelijk dat er leuke activiteiten op de school worden georganiseerd.