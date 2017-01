Kerstbomen ‘zwerven’ op straten

Aalsmeer – Een nieuw fenomeen, ‘zwervende’ kerstbomen in de gemeente. De kerst is voorbij, het nieuwe jaar is ingeluid, tijd om de kerstboom de deur uit te doen. Menig inwoner heeft het gedaan, maar niet geheel is het opruimen begrepen, zo lijkt. Op diverse plaatsen in de wijken zijn kerstbomen op de trottoirs gelegd. De gedachte is natuurlijk dat de jeugd de bomen oppikken en aan hun ‘verzameling’ toevoegen om vervolgens een leuk bedrag te scoren bij het inleveren. Vijftig cent per boom is best interessant!

In het Centrum lijkt de jeugd de laatste vakantieweek niet gebruikt te hebben om geld te verdienen. Her en der liggen kerstbomen te wachten op opgehaald te worden. Nu kan het nog dat de jongens en meisjes vandaag, maandag 9 januari, op stap gaan en kerstbomen bijeen verzamelen, maar de scholen zijn weer begonnen. Minder tijd!

Mocht uw/jouw kerstboom toch niet voor de deur opgepikt zijn door jeugdige inwoners. Aanstaande woensdag 11 januari is de centrale ophaaldag in diverse wijken. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen kerstbomen ter versnippering afgegeven worden voor het gemeentehuis op het Raadhuisplein, bij de gymzaal aan de Jac. P. Thijsselaan, bij het Middelpunt in de Wilhelminastraat en bij de school in de Schweitzerstraat in Kudelstaart.

Pluspunten: Vijftig eurocent verdiend en weer netjes in de straat/wijk.