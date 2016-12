Kerst met Con Amore en blokfluit ensemble

Aalsmeer - Ook dit jaar zal Aalsmeers Mannenkoor Con Amore enkele kerstconcerten ten gehore brengen, ditmaal met medewerking van Blokfluit ensemble Kopgroep Amstelveen. Onder leiding van Ellen Kooimans laat een groep jonge mensen horen wat een mooie muziek gemaakt kan worden met een blokfluit. In combinatie met de bekende sound van het mannenkoor wordt een nieuwe dimensie aan het concert gegeven.

De begeleider op de vleugel is André Keessen, voor vele een bekende. Al meerdere keren was hij bij Con Amore te gast. Verder zal soliste Carine van den Brule enkele solo stukken zingen en samen met het mannenkoor zingen, onder andere staat ‘Cantique de Noel’ op het repertoire.

Al vele malen heeft Con Amore kerstconcerten georganiseerd, ook komt dan de vraag, hoe het dit jaar invullen? Kerst is een feest van traditie, men wil graag de bekende muziekstukken horen, maar het koor en dirigent willen ook wel variëren. Optreden met een blokfluitgroep is voor de mannen van Con Amore nieuw en een uitdaging. “Spannend, maar zo leuk”, aldus één van de zangers. Het concert is op zondag 18 december in de Open Hof kerk aan de Ophelialaan 247. De algehele leiding is in handen van Theo van der Hoorn

Aanvang 14.30 uur, kerk open vanaf 14.00 uur. De toegang is 10 euro per persoon inclusief koffie of thee.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kerk, te reserveren via www.amkconamore.nl en te koop bij de leden en de bekende voorverkoop adressen

Voor meer informatie: 0297-323847.