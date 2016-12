Kerst alleen of Kerst samen?

Aalsmeer – Zie jij ook zo op tegen de Feestdagen? Alleen aan het Kerstdiner… Yvette Koehler wel. Ze deed al eerder een oproep om gezellig met een groep inwoners uit eten te gaan, maar de respons is nog niet zo groot. Een tweede oproep dan:

Yvette organiseert op zondag 25 december, 1e Kerstdag een gezamenlijke Kerstdiner bij Restaurant Eetze in het Crown Theater, voor iedereen die anders alleen aan de Kerstdis zou zitten.

“Ik wil niet meer hoopvol afwachten of iemand me zielig genoeg vind en me vraagt mee te eten. Dus, wie vindt het leuk om met een groep te gaan eten bij Restaurant Eetze in Aalsmeer, op Eerste Kerstdag? Er zullen toch meer mensen zijn met een vergelijkbare situatie zoals ik? Ik moest wel even een drempel over, hoor. Loslaten wat mensen hiervan zouden denken. Of ze me niet sneu zouden vinden. Maar liever dat en een leuke Kerst, dan te trots zijn en thuis alleen op de bank eindigen. Ik heb inmiddels vijf aanmeldingen binnen. Mensen met allerlei verschillende verhalen. Vrouwen die net gescheiden zijn, die familie hebben verloren of gewoon geen contact met ze hebben en 1 man! Natuurlijk is het anders dan met eigen familie, maar past nieuwe mensen leren kennen ook niet heel goed bij de Kerstgedachte?”

Deelname bedraagt € 50,- en is all-inclusive (onbeperkt gebruik van uitgebreid Kerstbuffet en drankjes).

Mocht u willen komen, maar heeft u maar een beperkt budget? Laat het me alsjeblieft weten, dan gaat Yvette kijken of daar een oplossing voor te vinden is! Graag zo spoedig mogelijk aanmelden in verband met de reservering! Voor informatie en reserveren: yvettekoehler75@gmail.com of bel 06-22203812.