Kennismaken met JCI Amstelland

Amstelland – Ondernemende mensen zitten niet stil. Mede daarom is er JCI Amstelland. Samen met haar leden organiseert het bestuur maatschappelijke projecten en zet zich in voor persoonlijke ontwikkeling. Op 24 mei opent de vereniging ‘haar deuren’ en kan kennis gemaakt worden met de leden tijdens een informele avond die geïnspireerd is op het concept van ‘TED talks’. “Wij komen graag in aanraking met ondernemende mensen tot 40 jaar”, vertelt Martin Bijl, één van de initiatiefnemers van het evenement. “TED talks zijn vaak inspirerende ideeën die gedeeld mogen worden en wij delen graag hetgeen JCI te bieden heeft.” JCI Amstelland is een internationale vereniging voor ondernemende professionals tot 40 jaar en kent wereldwijd 170 duizend leden. De vereniging organiseert op woensdag 24 mei een gratis kennismakingsavond in het oude dorp in Amstelveen in een format dat is geïnspireerd op TED talks. Het programma is van 20.00 tot 22.00 uur en de hapjes en drankjes worden aangeboden door JCI. Ben jij ondernemend en maatschappelijk betrokken? Op zoek naar een nieuw netwerk in Amstelveen en omgeving? Meld je dan aan via http://bit.ly/jcikennismaken of mail naar info@jci.nl.