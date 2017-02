KCA zoekt piano voor Oude Raadhuis

Aalsmeer – De stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) heeft van het Meerlandenfonds een kleine subsidie ontvangen om een piano aan te schaffen voor het Oude Raadhuis. Het bestuur van KCA wil met dit instrument meer (muzikale) activiteiten in het mooie expositiegebouw in de Dorpsstraat genereren. Daarom deze oproep:

Is er iemand is die een goede piano heeft en deze niet meer gebruikt en wil schenken of deze voor een milde prijs aan KCA wil afstaan? Of kent u iemand die van zijn of haar piano afwil? Reageren kan via: info@skca.nl.

Foto: Pianist Jos van Beest, aanstaande zondagmiddag 26 februari verzorgt hij een optreden op Nieuwe Meer.