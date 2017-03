Kat Felix ontsnapt, waar is hij?

Aalsmeer – Felix is op dinsdag 7 maart ontsnapt in de buurt van Ranzijn aan de Aalsmeerderweg. Felix is een gecastreerd katertje van 2 jaar oud en is grijs langharig. Hij heeft een lichte cyperse tekening een wit kraagje, zijn staart is vol en hij heeft witte pootjes. Ook is hij gechipt en geregistreerd!

Felix is bang en zal zich moeilijk laten pakken. Je kan hem roepen of lokken met eten. Eigenaresse is Sanne van der Zaan. Felix is haar heel dierbaar, voor zijn terugkomst heeft zij zelfs een beloning over. Sanne was bijna vergeten haar telefoonnummer te vermelden, maar op het laatste moment werd het nummer gemaild: 06-46395110. Wie Felix ziet, kan ook een mail sturen naar: sannevanderzaan@hotmail.com.