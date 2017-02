Kanopolo: 1e plaats Michiel de Ruyter

Uithoorn – Het eerste weekend van februari zijn het derde en het vijfde team van Michiel de Ruyter afgereisd naar het Groningse stadje Stadskanaal. Hier werd een kanopolo-toernooi gehouden dat begon op zaterdag 10.00 uur en half 10 zondag zou de finale worden gespeeld. Dit toernooi draaide het er dus niet alleen om of je het sterkste team was, maar ook of je het vol kon houden. In dit weekend zijn er door Michiel de Ruyter heel wat spannende wedstrijden gespeeld en de beide teams hebben het er goed vanaf gebracht. Om half 10 mocht het derde team de finale spelen tegen Groningen. Het werd een heel spannende wedstrijd, die Michiel de Ruyter uiteindelijk won met 8-7. En zo werd de 24 uur van Stadskanaal afgesloten met de eerste plek! Michiel de Ruyter deed het ook heel goed met het vijfde team. Dit was het eerste toernooi in de volwassen klasse en dit team behaalde de derde plaats. Alles bij elkaar was het een heel geslaagd weekend! Info: www.mdr.nu.