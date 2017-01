Kampeerauto weg! Iets gezien?

Aalsmeer – Op woensdag 28 december is tussen kwart voor twaalf en vijf voor twaalf in de ochtend een Volkswagen T4 gestolen vanaf de oprit naast een woning aan de Machineweg. De eigenaars waren spullen aan het laden en lossen. De kampeerauto is donkergrijs van kleur, heeft achter een zwart stickertje en voor zit een rood/grijze sticker met de tekst ‘4Motion’. Rechts van de wagen zit bij de daklijst een zwart zonnescherm. Kenteken is 33-TLD-8. De kampeerauto was goed en vol ingericht met kleding, keukengerei en heel veel gereedschap. Mogelijk zijn er getuigen, die de best opvallende Volkswagen hebben zien rijden of ergens hebben zien staan. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.