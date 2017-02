Kaartopbrengst voor Huntington

Aalsmeer – Een of twee keer per jaar houdt buurtvereniging Hornmeer een kaartavond waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel. Eerder is gekaart voor het Rode Kruis en voor kinderboerderij Boerenvreugd. Afgelopen vrijdag 17 februari stond het koppelkaarten in het teken van de ziekte Huntington.

Huntington is een combinatie van de symptomen van Alzheimer, ALS en Parkinson. De ziekte is voor vijftig procent erfelijk. Om een geneesmiddel is onderzoek nodig en dit kost veel geld.

De kaarters van de buurtvereniging en gastspelers wilden hier graag een steentje aan bijdragen. Er is een mooi bedrag van 150 euro bij elkaar gekaart. De cheque is dezelfde avond overhandigd door voorzitter Cor Knol (rechts op de foto).

Foto: www.kicksfotos.nl