Kaarten en bingo BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 2 december is er weer koppelkaarten bij Buurtvereniging Hornmeer. Natuurlijk is iedereen van harte welkom in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Geen maat? Daar kan voor gezorgd worden. De zaal is open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Het koppelkaarten begint om 20.00 uur.

En, bent u al een beetje in de Kerstsfeer? Of moet buurtvereniging Hornmeer u een laatste zetje geven. Kom dan op woensdag 7 december naar het buurthuis aan de Roerdomplaan 3 voor een gezellige bingo-avond in kerstsfeer. Er zijn weer allerlei leuke prijzen ingekocht. Ook de ‘gevulde mand’ is te winnen, deze keer gevuld met wat u de kerstdagen kunt gebruiken. Iedereen die van een gezellige avond houdt, is van harte welkom. Neem gerust een buurman of -vrouw mee. Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bingo 20.00 uur.