Kaarsjes en concert met Allerzielen

Aalsmeer – Op woensdag 2 november is het weer Allerzielen en ter gelegenheid daarvan worden er verschillende activiteiten georganiseerd op begraafplaats Aalsmeer aan de Ophelialaan.

Tot 7 november staat er een speciale kraam waar nabestaanden een kaarsje kunnen branden en een kaartje met een herinnering of groet kunnen schrijven voor hun overleden dierbare. Op woensdag 2 november komt wethouder Ad Verburg om 12.00 uur naar de begraafplaats om zelf een kaarsje te branden en een kaartje te schrijven. En om drie uur is er een gratis concert van het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti. Onderdeel van de bijeenkomst is ook een lichtjesceremonie ter gelegenheid van Allerzielen. Het geheel wordt begeleid door Trudy Joosse. Na afloop is er koffie en thee.

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze activiteiten, dit kan ook als hun dierbaren niet op de Aalsmeerse begraafplaats begraven liggen. Allerzielen is weliswaar van oorsprong een katholieke traditie, waarbij de overledenen worden herdacht, maar vormt landelijk steeds vaker de kern van herdenkingsweken. Er worden in deze weken bijvoorbeeld kaarsjes ter nagedachtenis aangestoken en berichtjes geplaatst.