Kaagbaan Experience voor omwonenden

Aalsmeer – Op zaterdag 8 en zondag 9 april organiseert Schiphol de Kaagbaan Experience. Tijdens de Experience neemt Schiphol haar directe buren mee in de wereld van het baanonderhoud. De buren mogen rondlopen op de Kaagbaan en Schiphol-medewerkers vertellen alles over het veilig houden van de baan. De Kaagbaan Experience is voor directe buren, die onder de aan- en uitvliegroutes van de Buitenveldertbaan, Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan wonen. Door de buitengebruikstelling van de Kaagbaan tot 24 mei wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van de Kaagbaan in deze periode verdeeld over deze drie banen.

De Experience duurt ongeveer twee uur. Inschrijven voor deelname kan via www.schiphol.nl/kaagbaanexperience tot 4 april.

Foto: De Aalsmeerbaan wordt tijdens de grootse renovatie van de Kaagbaan intensiever gebruikt.