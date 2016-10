Jubileumboek voor Koninklijke De Vries

Aalsmeer – Koninklijke De Vries Scheepsbouw bestaat 110 jaar en dit jubileum wordt met diverse activiteiten gevierd. Zo is een personeelsuitje gehouden en was er zaterdag 1 oktober een familiedag met ook enkele speciaal genodigden. En dit had te maken met de presentatie van een boek over 110 jaar ‘De Vlijt’, zoals de scheepsbouwer in Aalsmeer bekend staat.

Het eerste exemplaar van het boek was voor burgemeester Jeroen Nobel, die zich vereerd voelde als eerste in de geschiedenis van deze groot geworden scheepsbouwer te mogen bladeren. Van kleine bootjes tot inmiddels de bouw van superjachten waarvan afgelopen zaterdag weer een exemplaar onder grote belangstelling Aalsmeer uit gevaren is. Bij de diverse bruggen over de Ringvaart waren zelfs speciale borden geplaatst om aan te geven dat het wachten voor de open brug langer dan normaal zou gaan duren.

Tijdens de rondleiding door het bedrijf voor familieleden van medewerkers en de groep genodigden mochten geen foto’s gemaakt worden. Uiteraard wel van de presentatie van het jubileumboek en natuurlijk was fotograaf Kick Spaargaren er bij. Hij legde het moment vast dat burgemeester Nobel bladert in het boek vol historie samen met Joost de Vries, bij inwoners vast meer bekend als de man achter de Pramenrace, de Sinterklaas-intocht en onder andere de rondrit voor oude, nostalgische bromfietsen. Koninklijke De Vries, een familiebedrijf waar Aalsmeer trots op mag zijn!

Foto: www.kicksfotos.nl