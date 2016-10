Jouw Marktkraam doneert aan KWF

Aalsmeer - Jouw Marktkraam Aalsmeer bestaat alweer 1 jaar! “Hoogste tijd om een donatie te doen aan het goede doel”, aldus Petra Koster, eigenaresse van Jouw Marktkraam Aalsmeer. Het goede doel is het KWF. Een fonds waar bijna iedereen op een of andere manier wel mee te maken heeft. Dat dit een mooi doel is merken de dames iedere keer weer als er huurders hun niet verkochte spullen doneren aan de goede doelen-kraam.

“En nu kunnen we een kleine donatie (569 euro) doen vanwege ons jubileum. Dat geeft een goed gevoel, iedere euro is nodig. Geweldig dat we dit kunnen doen”, zeggen Joke, Petra en Elaine. “We gaan het behaalde bedrag zo snel mogelijk overmaken. En de goede doelen kraam blijft natuurlijk ook nog steeds in de winkel. Loopt er gerust een langs wanneer u in de winkel komt, wellicht staat er iets leuks voor u tussen en hiermee steunt u gelijk het goede doel, hoe mooi is dat!” Jouw Marktkraam Aalsmeer is te vinden in de Ophelialaan.