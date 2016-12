Joris en Bart damkampioenen

De Kwakel - Alleen al om de muziek kwam Frans van Doorn afgelopen zaterdagmiddag dammen. De muziek die af en toe verstomd werd omdat schaterlachen over de borden gierden. Het was weer ouderwets gezellig tijdens het damtoernooi van de donateurs van damclub Kunst & Genoegen. Oud voorzitter Hubert Konst, 93 jaar, was er speciaal voor naar De Kwakel getogen waar hij warm werd ontvangen. Na de voorrondes werden de huis-, tuin-, en keukendammers ondergebracht in de meester-, en grootmeestergroep. In de grootmeestergroep werd viervoudig winnaar Mike Kouwenhoven vergezeld door twee secondantes. Toen zij papa verlieten ging het snel bergafwaarts met Mike. Eerst verloor hij van Joep Voorn, die later zijn kansen verspeelden door van Jaap Zuidervliet te verliezen.

Joris Voorn werd daardoor op zijn troon gehesen, al moest Joris in de finalepartij tegen Mike wel minimaal een puntje scoren. In een gedegen partij wikkelde Joris naar een gelijkwaardig eindspel af dat hij nog won, omdat Mike door de tijdklok ging. Hierdoor mag Joris zich het komende jaar de donateur damkoning noemen, Mike, Jaap en Joep werden gedeeld tweede. De aanmoedigingsprijs werd gewonnen door Bert van Wermeskerken, hij versloeg Luc van der Meer. Maar Bert had de prijs toch wel verdiend voor het vele werk wat hij voor de club verzet.

Kudelstaarters en Kwakelaars

In de meestergroep werd toen nog volop gestreden, de halve finales gingen tussen Kudelstaarters en Kwakelaars. De Kwakelaars Frans van Doorn en Bart de Bruyn versloegen de Kudelstaartse meesters Fred Buskermolen en Paul den Haan. Opgezweept door de muziek maakten Frans en Bart een spektakelstuk van hun finale. Door verschillende vergrijpen kantelde de wedstrijd bij elke zet, uit de meest uitzichtloze stand werd met recht weer moed geput. Tot de laatste schijf werd gestreden en toen Frans deze uiteindelijk moest opgeven kon Bart met de beker aan de haal. Het bleef nog lang onrustig in ’t Fort, een middag met oprecht Kunst en Genoegen.