Uithoorn – Vrijdagmiddag rond 16.00 uur is er op het fietspad in de buurt bij de de Potgieterlaan een jonge fietser bekneld geraakt tussen de spaken en de ketting van zijn fiets. Omstanders probeerde de jongen te bevrijden, maar dit lukte niet. De brandweer is ter plaatse gekomen om de jongen te bevrijden. Hij is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Foto’s: KaWijKo Media – Ricardo Neeskens