Jonge uilen in Tuin Bram de Groote

Uithoorn – In de Tuin Bram de Groote hangt al jaren een nestkast voor bosuilen. En al jaren wachten de vrijwilligers met spanning of de nestkast in de smaak valt bij een uilenpaar. Af en toe waren er uilen te horen in de tuin, maar broeden was er tot nu toe niet bij. Tot dit jaar. Op paaszaterdag zaten er twee jonge bosuilen, waarschijnlijk zo’n 25 dagen oud, in de bomen in de buurt van de nestkast. Takkelingen worden ze ook wel genoemd, omdat ze al vroeg uit het nest kruipen en een fijne tak opzoeken om de tijd door te brengen. Daar worden ze dan gevoerd door de ouders. Volgens omwonenden zou er nog een derde jong in de nestkast zitten. Helaas, dit nakomertje lag dood in de nestkast.

Foto: Bert Verweij