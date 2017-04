Johan Liesveld 40 jaar vrijwilliger bij Zonnebloem

Mijdrecht – Johan kwam vorige week woensdagavond nietsvermoedend naar de afdelingsvergaderin. Jan Boonstra van de provinciale afdeling van de Zonnebloem en Stefan Cornelissen van de regioafdeling waren aanwezig. Jan speldde het gouden speldje voor 40-jaar vrijwilligerschap op en reikte de oorkonde uit alsmede een bloemenbon. De vrouw van Johan was ondertussen ook binnengekomen om het feestje mee te maken. Een heerlijk flesje wijn werd aan Johan overhandigd en een bloemetje voor zijn vrouw. Daarna was het koffie drinken met wat lekkers van de plaatselijke bakker.

Voorzitter

In een eerder artikel heeft u kunnen lezen dat de toenmalige voorzitter afscheid had genomen en wij een nieuwe voorzitter zochten, dat is gelukt. Zijn naam is Antoon Peek, hij was woensdag jl. voor het eerst aanwezig. Succes Antoon!!

Met dit artikel vragen de Zonnebloem om nieuwe vrijwilligers, heeft u zin/tijd om vrijwilliger te worden bij de Mijdrechtse afdeling? De hoofdtaak is het bezoeken van een gast(e). Daarnaast organiseren ze activiteiten waarbij vrijwilligers nodig zijn om te helpen. Vijf keer per jaar hebben ze een afdelingsvergadering om de relevante zaken te bespreken. U kunt zich aanmelden bij de secretaris Yvette Janmaat, telefoon 06 12241209