Jobke burgemeester in Halderberge

Aalsmeer - Van 1 juni 2013 tot 1 mei 2015 is Jobke Vonk-Vedder burgemeester van Aalsmeer geweest. Een korte periode, die alles te maken had met de politieke strubbelingen na de verkiezingen. Het deed Jobke besluiten het voor gezien te houden in Aalsmeer en ruimte te maken voor een nieuwe burgemeester. Tijdens haar afscheidsreceptie op 21 mei kreeg zij van de vele aanwezigen een staande en lange ovatie. “Aalsmeer is een geweldig dorp met geweldige inwoners. Het is goed zo”, sprak zij tijdens haar afscheid (zie foto). En emotioneel afscheid. Na nog geen twee jaar zag Jobke haar droom om ooit burgemeester te worden uiteenspatten. Haar ambt in Aalsmeer heeft zij vol energie vervuld en daar was enorme waardering voor van zowel inwoners als het bedrijfsleven. “Je was een echte teamplayer. Je hield het college in harmonie, de enige vrouw in het bokkenhok”, zo sprak wethouder Ad Verburg tijdens haar afscheid. En: “We wensen je veel goeds en een mooie toekomst.”

En in deze is fijn nieuws te melden. Jobke Vonk-Vedder heeft haar droom niet opgegeven. Ze gaat aan de slag als burgemeester in de gemeente Halderberge. De 52 jarige Vonk (CDA) volgt Giel Janssen op. Geweldig! Tijdens de begrotingsvergadering gisteren, donderdag 3 november, gonsde het door de raadskelder heen. “Heb je het laatste nieuws al gehoord? Jobke wordt burgemeester in Halderberge, ligt in Noord-Brabant.”

‘Verbinder’

Het officiële persbericht van de gemeente Halderberge: “De gemeenteraad van Halderberge heeft donderdagavond 3 november mevrouw drs. Jobke Vonk-Vedder voorgedragen als nieuwe burgemeester van Halderberge. De Vertrouwenscommissie omschrijft Jobke Vonk-Vedder (CDA) als een authentieke en representatieve persoonlijkheid met ruime bestuurlijke ervaring. Zij beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, heeft verstand van zaken en voldoet in ruime mate aan de bestuursstijl van ‘verbinder’. De gemeenteraad is ervan overtuigd in haar een benaderbare en gezaghebbende burgemeester te hebben gevonden die open zal staan voor de Halderbergse gemeenschap en daaraan actief zal gaan deelnemen. Mevrouw Vonk-Vedder is 52 jaar, is gehuwd, heeft 2 kinderen en woont in de gemeente De Ronde Venen. Jobke Vonk-Vedder heeft veel ervaring in het openbaar bestuur. Voor haar burgemeesterschap in Aalsmeer was zij wethouder in Abcoude en lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Het streven is om Jobke Vonk-Vedder op 13 december tijdens een buitengewone raadsvergadering te installeren als burgemeester.”

Natuurlijk felicitaties voor Jobke vanuit Aalsmeer: “Goed om te horen. Doe je best, je kunt het! Hartelijk gefeliciteerd met deze nieuwe droombaan.”