Jeugdwerk (Bea)Trix in Sous Terre

Aalsmeer – Zaterdag 22 april werd de opening van de tentoonstelling ‘Doeken van Sterren’ in galerie Sous-Terre muzikaal ingeleid door Werner op piano en Bob op contrabas. Beide professionele klassieke musici lieten heerlijke jazzy klanken horen. Kunstenaar Robert Webster – eerder zelf het middelpunt bij de tentoonstelling ‘Carnaval dell’arte’ – had een interessant verhaal over het dubbeltalent van de exposerende kunstenaars.

Tot slot van de zeer geanimeerde en drukbezochte opening kwam nog net op tijd vanuit Slot Drakenstein een vriendin van prinses Beatrix een tekening brengen. De Jonkvrouwe met vele achternamen maakte een bijzondere opkomst. Theatraal werd het in oranje crêpe papier verpakte jeugdwerk van de toen zes jarige prinses met behulp van Sous-Terre eigenaar Nol de Groot uitgepakt. De tekening – een oranje-rood portretje met fel gekleurde lippen – ondertekend met TRIX heeft een prominente plaats gekregen. Of de maakster zelf komt kijken? Daarover is nog niets bekend. De unieke tekening is overigens, net als de andere kunstwerken, te koop.

De tentoonstelling is nog tot en met tweede Pinksterdag te zien. De galerie tegenover de Watertoren is speciaal vanwege de belangstelling voor TRIX ook aanstaande Koningsdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.