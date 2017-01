Jeugdwedstrijden bij Michiel de Ruyter

Uithoorn – Op elke tweede zaterdag in januari organiseert de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter Jeugd Ergometerwedstrijden, dit jaar op zaterdag 14 januari in de kantine van de club. Ergometers zijn roeimachines, zoals je ze ook ziet bij sportscholen. Alle jeugdleden, die lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond, zijn van harte uitgenodigd. Voor buitenlandse deelnemers geldt dat zij bij een zusterorganisatie van de KNRB moeten zijn aangesloten.

Er zijn acht heats voor jongens en meisje tot en met 12 jaar, tot en met 14 jaar, tot en met 16 jaar en tot en met 18 jaar. Na deze individuele wedstrijden worden er nog estafette wedstrijden gehouden. Vier jeugdleden moeten om de beurt 250 meter roeien en ze moeten zo snel mogelijk wisselen. De roeier kan zijn voortgang zien op een scherm dat hoort bij de ergometer. Voor het publiek word de voortgang van wedstrijden geprojecteerd met een beamer op de muur. Hierdoor kunnen de deelnemers aangemoedigd worden, er zijn mensen die adviseren om oordoppen mee te nemen als je gaat kijken. De sfeer is altijd erg gezellig en men gunt elkaar het succes. De prijsuitreiking zal gedaan worden door Nicole Beukers, zij heeft een zilveren medaille uitgereikt gekregen tijdens de laatste Olympische Spelen in Brazilië en zij zal deze met trots (terecht) laten zien. Michiel de Ruyter nodigt ieder jaar een bekende roeier uit om de prijzen uit te reiken. Voor de nummers één, twee en drie is er een medaille en de winnende ploegen van de estafette wedstrijden krijgen een schaal uitgereikt. Meer informatie op: www.mdr.nu.