Jeugdsportfonds blij met cheque

Aalsmeer – Het Jeugdsportfonds Aalsmeer was blij verrast toen zij een cheque van 1.100 euro in ontvangst mocht nemen uit handen van de initiatiefnemers van de verkoop van de kalender ‘De Schoonheid van Aalsmeer’, Richard Kilian en Paulien Pannekoek. Bij navraag is gebleken dat huisarts Frans Göbel het Jeugdsportfonds Aalsmeer had voorgedragen bij de organisatie die de kalender met prachtige foto’s van Bianca Tas in de verkoop had gebracht.

Huisarts Göbel is zelf een fervent sporter en onderschrijft de uitgangspunten van het Jeugdsportfonds Aalsmeer, dat alle kinderen tot 18 jaar, moeten kunnen sporten. Dat wil zeggen, dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen, in staat moeten worden gesteld om sportief bezig te zijn en lid moeten kunnen worden van een sportclub. Aan de initiatiefnemers van de verkoop van de kalenders droeg huisarts Göbel het Jeugdsportfonds Aalsmeer voor naast Fietsclub De Schakel uit Amstelveen.

Tijdens de feestelijke uitreiking van de cheques reikte de oprichter van het Jeugdsportfonds Aalsmeer, Cees Wijnen, het boek uit aan huisarts Frans Göbel en bedankte hem voor de voordracht van het Jeugdsportfonds. Het boek is samengesteld ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Landelijk Jeugdsportfonds en bevat veel teksten van kinderen die dankbaar gebruik hebben gemaakt van de geboden kansen om te kunnen sporten.

Dokter Göbel bedankte op zijn beurt het Jeugdsportfonds voor het prachtige initiatief in de gemeente Aalsmeer om kinderen die anders aan de zijlijn blijven staan toch de mogelijkheid te bieden om ze te laten sporten.

Huisarts Frans Göbel (links) en Cees Wijnen, oprichter Jeugdsportfonds Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl