Jeugdhandbal om Jac. Stammes Cup

Aalsmeer – Op zaterdag 15 en zondag 16 april wordt door FIQAS Aalsmeer alweer voor de achttiende (!) keer het jaarlijkse jeugdhandbaltoernooi om de Jac. Stammes Cup georganiseerd.

Het deelnemersveld is ook dit jaar zeer sterk met veel vertrouwde handbalbolwerken, met nieuwe verenigingen, maar ook nagenoeg de gehele, landelijke jeugdtop is weer aanwezig aangevuld met een aantal handbalscholen, zoals die uit Brabant en Twente. Het totaal aantal deelnemers bestaat dit jaar uit maar liefst 72 teams, die als volgt over de 7 jeugdcategorieën zijn verdeeld: 8 jongens A-jeugd teams, 8 jongens B-jeugd teams, 8 jongens C-jeugd teams, 8 meiden A-jeugd teams, 12 meiden B-jeugd teams, 16 meiden C-jeugd teams en 12 gemengde D-jeugd teams. Veel teams aan de meiden kant. Zouden daar de successen van het Nederlands damesteam iets mee te maken kunnen hebben?

Gezien het aantal aanmeldingen wordt het toernooi gespeeld op vier locaties: de Bloemhof in Aalsmeer (jongens A- en B-jeugd en meiden A-jeugd van 9.00 tot 18.00 uur), de Proosdijhal in Kudelstaart (meiden B-jeugd van 9.00 tot 18.00 uur), de Nieuwe Bankrashal in Amstelveen (gemengde D-jeugd van 9.00 tot 18.00 uur) en de Emergohal in Amstelveen (jongens en meiden C-jeugd van 09.00 tot 18.00 uur).

Het toernooi begint op de zaterdag met de poulewedstrijden waarbij de poule-grootte en het wedstrijdschema bepalend is voor de plaatsing in de poules op de zondag. De zondag staat in het teken van de winnaarspoules, middenpoules, verliezerspoules en natuurlijk de finalewedstrijden. De finales vinden op zondag plaats in de Bloemhof vanaf 18.00 uur (gemengde D-jeugd) en worden afgesloten met de finale jongens A-jeugd om 21.30 uur.