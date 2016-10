Atletiekjeugd AVA trotseert regen

Aalsmeer - Op zondag 2 oktober vonden bij AVA Aalsmeer de clubkampioenschappen voor pupillen en junioren plaats. De weersvoorspelling beloofde weinig goeds. Tijdens de voorbereiding zou het nog droog zijn, maar daarna werd niet veel goeds voorspeld. Bijna vijftig AVA pupillen en junioren deden mee aan een vierkamp of vijfkamp in de strijd om de clubtitels van AVA Aalsmeer. De jongste pupillen deden een vierkamp bestaande uit 40 meter sprint, balwerpen, verspringen en een 600 meter. De oudere pupillen en junioren deden een vijfkamp bestaande uit 40 meter tot 100 meter sprint, bal- of speerwerpen, ver- of hoogspringen, kogelstoten of discuswerpen en een 600 of 800 meter. Nadat alle pupillen en junioren hun startnummers hadden opgespeld en spikes hadden aangetrokken begonnen om 13.00 uur de clubkampioenschappen. De allerjongste pupillen startten als eerste op de 40 meter sprint in de stromende regen, gevolgd door de andere pupillen en als laatste de C junioren op de 100 meter sprint. Ook tijdens de technische onderdelen bleef de kinderen niets bespaard, soms was het droog en soms viel het met bakken uit de lucht. Toch gingen ze door, vaak schuilend onder een van de partytenten die bij de onderdelen stonden opgesteld. Tegen 16.00 uur waren ook de junioren klaar met hun laatste technisch onderdeel en kon begonnen worden aan de afsluitende midden-lange afstand. Alle pupillen liepen een 600 meter. Zelfs na een hele middag regen, nat en verkleumd tot op het bot, waren er veel pupillen, die ook aan het einde van het baanseizoen, nog een persoonlijk record wisten te lopen. De junioren sloten de dag af met een 800 meter verdeeld over twee series. Tegen vijf uur was het dan zover en kon de prijsuitreiking beginnen. Zoals het hoort was er voor iedereen een beker, de ene groter dan de ander, maar niemand ging met lege handen naar huis.

Uitslag clubkampioenschappen:

Categorie Clubkampioen

Meisjes pup D: Linn Smithuis

Meisjes pup C: Sophie Lucas

Meisjes pup B: Evy Cents

Meisjes pup A1: Juna v/d Waal

Meisjes pup A2: Roanna Geleijn

Meisjes jun D: Sietske de Bruin

Meisjes jun C: Micky Bek

Jongens pup D: Silvan Oud

Jongens pup C: Nils Smithuis

Jongens pup B: Steven Waasdorp

Jongens pup A1: Colin Alewijnse

Jongens pup A2: Finn Rademaker

Jongens jun D: Graeme ’t Hoen

Jongens jun C: Milan Biesheuvel