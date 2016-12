Jazzworkshop in Bacchus

Aalsmeer – Een Masterclass Jazz van altsaxofonist Bart Wirtz in Bacchus op dinsdag 3 januari. Na een geslaagd initiatief vorig jaar van Henri Noorlander is een aantal maanden geleden Jazzlab 2 gestart en in niet de minste bezetting: drie professionals die geen nadere introductie behoeven: Bart Wirtz op sax, Niek de Bruijn op drums en Marzio Scholten op gitaar! En vier amateurs: Kees Bouwman op tenorsax, David Levelt op altsax, Bart Hengeveld op bas en Henri Noorlander zelf op piano/Fender Rhodes. Zij hebben in verschillende formaties en op verschillende podia gespeeld, onder andere North Sea Round Town en North Sea Jazz. Ook vorig jaar heeft deze tijdelijke Jazzlab Band opgetreden in het culturele café in de Gerberastraat: het dak ging eraf! Hun laatste optreden in deze samenstelling vindt nu in Bacchus plaats. De band speelt twee sets van vijfenveertig minuten: een mooi opgebouwd repertoire aan (moderne) jazznummers. Een goeie start van het nieuwe muzikale jaar in Bacchus!

De jazzworkshop in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint op dinsdag 3 januari om 20.45 uur. (Let op de gewijzigde begintijd). Toegang gratis. Inlichtingen: Reinoud Staps, tel. 0297-325304.