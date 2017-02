Jazz aan de Amstel weer verrassend

Uithoorn – Zondag 26 februari zijn vocal group D-licious en Bastiaan Mulder speciaal te gast bij Jazz aan de Amstel. Onder leiding van singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet Zoet kan genoten worden van echte Jazz standards, popsongs, eigen liedjes, maar ook evergreens en bewerkingen van bestaande nummers.

Drie stemmen, één gitaar, totale harmonie. Solistisch zijn ze ijzersterk, met elkaar klinken ze ronduit D-Licious. De groep D-licious Vocals bestaat uit Evelyn Kallansee, Mariske Hekkenberg, Herman Onnen en Pien Schneider. Afzonderlijk van elkaar zijn de bandleden al jaren professioneel bezig in de muziek. Bij D-licious Vocals hebben ze elkaar gevonden in het muziek maken in de meest pure vorm die er is: drie stemmen, één gitaar, totale harmonie!

Bastiaan Mulder begeleidde reeds vele artiesten, waaronder Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis en Willeke Alberti. Momenteel speelt hij met Mathilde Santing in diverse theaters. Hij schreef muziek voor meerdere theaterproducties waaronder ‘Boheems’ van Sara Kroos. Verder produceert hij muziek voor tv programma’s en commercials en zingt hij ook, als hij de kans krijgt.

Gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet, onder andere te horen in verschillende commercials op radio en televisie, werkte reeds met vele nationale en internationale artiesten samen.

Jazz aan de Amstel is een initiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door de variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige sfeer is het elke keer weer verrassend en zeer toegankelijk voor een breed publiek. Zondag 26 februari bestaat de band uit Joos van Leeuwen (piano), Peter Bergman (bas), Olaf Keus (drums), D-Licious (zang) Bastiaan Mulder (gitaar/zang) en Shyla Zoet (zang). Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 in Uithoorn tussen 15.30 en 17.30 uur. De entree is gratis.