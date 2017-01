Jazz aan de Amstel met veel talent

Uithoorn – Zondag 8 januari zijn onder andere Vannessa Thuyns, Leon Zautsen en jong talent Below Home speciaal te gast bij Jazz aan de Amstel. Onder leiding van singer, songwriter en presentatrice Shyla Zoet kunt u genieten van echte Jazz standards, eigen songs, maar ook evergreens en bewerkingen van bestaande nummers.

Vannessa Thuyns deed dit seizoen nog mee met The Voice of Holland en trad onlangs met haar coach Guus Meeuwis op in Ziggo Dome. Leon Zautsen is muzikant en speelt naast saxofoon ook fluit, klarinet en nog meer blaasinstrumenten. Hij speelde reeds met vele artiesten uit het vak, waaronder Mieke Stemerdink (Gigantjes). Verder zal het duo Below Home, bestaande uit de jonge muzikale talenten Mike Veenhof en Romy Laarhoven mooie zelfgeschreven liedjes vertolken.

Tijdens alweer het vijfde seizoen van Jazz aan de Amstel nodigt Shyla Zoet elke twee weken vele artiesten uit binnen- en buitenland uit, om met haar te musiceren. Kortom het gonst van het talent en daarmee verrast Jazz aan de Amstel steeds weer opnieuw. Op 8 januari bestaat de band uit Joos van Leeuwen (piano), Peter Bergman (bas), René Veerhuis (drums), Leon Zautsen (sax) en Shyla Zoet (zang).

Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 in Uithoorn tussen 15.30 en 17.30 uur. De entree is gratis.